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il talento

Xinran Sun è il sole che sta sorgendo sul tennis cinese

Michela Curcio
©Getty

Ha appena 16 anni, ma Xinran Sun ha già vinto uno Slam juniores, raggiunto la vetta del ranking juniores e conquistato il terzo turno a Pechino, mettendo in difficoltà anche Coco Gauff. Nata in Cina e cresciuta in Serbia, è la nuova speranze del movimento asiatico

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