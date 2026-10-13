Bolelli e Vavassori hanno trasformato un'intuizione in una storia bellissima

A novembre, in Coppa Davis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno l’ultimo torneo insieme. Da una scelta nata nell’estate del 2023 a dieci titoli Atp, passando per le lacrime di Miami, il trionfo di Roma e tre finali Slam sfuggite: il racconto di una coppia che ha segnato la storia recente del tennis italiano