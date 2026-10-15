visto dal talent
Cosa cerca un grande tennista dal proprio allenatore
Il 2027 potrebbe portare a dei cambiamenti negli staff dei giocatori più importanti. Ma non dobbiamo aspettarci di vedere grosse trasformazioni in campo. L'attenzione si deve spostare su un altro piano
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