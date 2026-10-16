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Tennis Heroes: il valore del doppio per Panatta e Bertolucci

Matteo Renzoni

Tra pezzi di storia, spunti tecnici e confronti tra epoche, la produzione originale Sky Sport che mette al centro la coppia Panatta-Bertolucci, continua raccontando il doppio. Nel loro palleggio televisivo, i nostri Heroes, spiegano le strategie, svelano i segreti e riportano a galla gli aneddoti di una vita passata uno al fianco dell’altro. Il nuovo episodio è disponibile su Sky Sport Tennis e sull’on demand di Sky Sport

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