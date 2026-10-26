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Il paradosso di Lorenzo Musetti: dove è nata la vittoria di Lione

Fabio Colangelo

Fabio Colangelo

Il ritorno al successo in un torneo Atp dopo 4 anni del nostro talento azzurro nasce da un preciso, ma paradossale, momento di un mese fa, oltre che da una pulizia tecnica che gli ha permesso di battere Cobolli prima e Fritz poi

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