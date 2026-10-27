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Quando vince Lorenzo Musetti

Federico Mariani

Federico Mariani

Vince anche una certa maniera di intendere il tennis, vince chi ama un gusto di fare le cose, vince il sogno individuale di ognuno di noi. Quando vince Musetti è una vittoria giusta, è sempre una bella notizia

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