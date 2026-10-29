Wawrinka, l'arte di non lasciarsi piegare

L'addio al tennis dello svizzero porta con sé una considerazione quasi filosofica del giocatore che è stato: non mollare mai è veramente possibile. Wawrinka ha attraversato almeno tre epoche di questo sport, rendendosi sempre un avversario temibile, rispettabile e soprattutto da esempio. Anche per come ha deciso di salutare
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