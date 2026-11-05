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il reportage

Una Parigi che vive di emozioni contrastanti

Michela Curcio

La spavalderia leggera di un Alcaraz bello e vincente. La 'pesantezza' di Zverev, responsabilizzato dal primo posto del ranking. E la consapevolezza di Djokovic, alle prese con l'avvicinarsi dei 40 anni e forse per l'ultima volta protagonista sotto la Torre Eiffel

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