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il reportage

La magia di Alcaraz e la potenza di Shelton: la finale perfetta di Parigi

Michela Curcio
©Getty

La più giusta per quanto visto durante il torneo. Ancora Ben contro Carlos, come a settembre agli Us Open, quando vinse lo statunitense. Con lo spagnolo che proverà a prendersi la rivincita per conquistare uno dei Masters 1000 che gli hanno dato meno soddisfazioni finora in carriera

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