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il diario

Una splendida ossessione chiamata vittoria

Michela Curcio

Tra vento, foschia e luci natalizie, alla Défense si è chiuso il Masters 1000 indoor che ha regalato alla Francia il titolo di doppio con Herbert e Halys e ad Alcaraz il 29° trofeo in carriera. Ma, soprattutto, ha fatto capire che i campioni, con le loro differenze, vivono tutti alla ricerca dello stesso obiettivo 

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