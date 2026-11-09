Una splendida ossessione chiamata vittoria

Tra vento, foschia e luci natalizie, alla Défense si è chiuso il Masters 1000 indoor che ha regalato alla Francia il titolo di doppio con Herbert e Halys e ad Alcaraz il 29° trofeo in carriera. Ma, soprattutto, ha fatto capire che i campioni, con le loro differenze, vivono tutti alla ricerca dello stesso obiettivo
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