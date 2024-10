C'è un nuovo nome da segnare tra gli astri nascenti del tennis: è Justin Engel. Il tennista tedesco, n. 458 della classifica mondiale, è diventato il primo tennista nato nel 2007 a vincere un match ATP. Al debutto nel circuito maggiore grazie a una wild card all'ATP 250 di Almaty (unico tennista non kazako ad aver ricevuto un invito), Engel ha battuto in due set Coleman Wong: 7-5, 6-4 in un'ora e 35 minuti di gioco. "Vincere un match ATP a 17 anni è la sensazione migliore che abbia mai provato, sono senza parole" ha ammesso il giovane tedesco dopo la partita