Introduzione

In principio fu Raffaella Reggi, oggi Jasmine Paolini e Sara Errani (che detiene il record azzurro di presenze): la storia italiana alle Wta Finals è iniziata quasi 40 anni fa, in mezzo nove partecipazioni in singolare e otto in doppio. Flavia Pennetta ha vinto in doppio nel 2010 con Gisela Dulko mentre in singolare nessuna azzurra ha mai superato il round robin.