Verso Madrid: senza Alcaraz e Djokovic. Sinner...

Prove di "Caja Magica" più tricolore che mai, in attesa di Sinner a Madrid. Comunque vada il quarto Masters 1000 di stagione, prima ancora di arrivare in Spagna, Jannik sa già di portarsi via una certezza: sarà numero 1 al mondo anche agli Internazionali d’Italia. La conferma aritmetica è arrivata dopo il forfait, doloroso, di Alcaraz: "mi dispiace moltissimo saltare per il secondo anno di fila il torneo di casa", ha scritto lo spagnolo su Instagram. Campanello d'allarme che il problema al polso destro, motivo per il quale Carlitos ha lasciato in anticipo Barcellona, non è da sottovalutare. In prospettiva, ci sono i 3000 punti da difendere tra Roma e il Roland Garros, il bottino pieno incamerato nel 2025: quindi, meglio non rischiare. A Madrid, assente anche Novak Djokovic, sempre più attento a centellinare la propria presenza nel circuito: "Sto proseguendo nel mio recupero fisico", le sue parole, in una stagione in cui il 24 campione Slam ha giocato soltanto due tornei: gli Australian Open, con la finale persa contro Alcaraz, e il Masters 1000 di Indian Wells, con la sconfitta agli ottavi di finale contro Draper. Senza il numero 2 e il numero 4 del mondo, dunque, lecito pensare che a Madrid ci possa essere spazio anche per gli altri, primi tra tutti Musetti, che ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa fisica a Barcellona, e Zverev e Cobolli, tra l'altro impegnati in semifinale l'uno contro l'altro a Monaco di Baviera. Il più atteso, però, rimane lui: Jannik Sinner, tornato da solo al comando, in striscia di 22 vittorie e quattro titoli di fila nei Masters 1000 e che guarda a Madrid come uno tra i quattro tornei che gli mancano per completare il suo palmares già straordinario. In Spagna Sinner non è mai andato oltre i quarti di finale. Una statistica che Jannik già punta a correggere.