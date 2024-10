L'8 ottobre di trent'anni fa l'Italia di Julio Velasco vinceva il secondo dei suoi tre titoli mondiali consecutivi in finale contro l'Olanda. Proprio l'Olanda, per ironia della sorte, aveva eliminato (in un misto di sorpresa e amarezza) gli Azzurri alle Olimpiadi di Barcellona 1992, dando la giusta motivazione a quella nazionale per entrare nella storia del volley negli anni a seguire