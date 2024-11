La squadra veneta non vuole fare prigionieri: 7 vittorie nelle prime 7 della stagione per mettere in chiaro le gerarchie in Italia e in Europa. Con gli innesti di Gabi e Zhtu Ting sono le dichiarate favorite per alzare ancora la coppa. Milano e Scandicci sono le altre due italiane chiamate a fare un percorso lungo. Le prime risposte si avranno contro il Porto e le rumene del Voluntari, test che dovrebbe far capire le ambizioni di entrambe le squadre