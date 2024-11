Dopo la vittoria di un anno fa di Trento, le italiane ci riprovano. Questa volta a giocare per la competizione più importante ci saranno la Sir Sicoma Monini Perugia, l'Allianz Milano e la Vero Volley Monza, pronte a tutto per riportare la coppa in Italia. Stefano Locatelli presenta per Sky Sport Insider la prossima Champions League di volley maschle