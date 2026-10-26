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Mondiali volley femminile 2027, i gironi e le avversarie dell'Italia

mondiali 2027

Introduzione

Si è svolto a Los Angeles (California) il sorteggio della fase a gironi del Campionato del Mondo femminile 2027, in programma il prossimo anno dal 20 agosto al 5 settembre negli Stati Uniti e Canada. Ecco tutti i gironi e le avversarie dell'Italia campione in carica e testa di serie numero 1 della pool, che giocherà le sue partite del girone eliminatorio a Omaha (Nebraska). 

Quello che devi sapere

Un Mondiale tra Usa e Canada, con vista su LA2028

  • Il Campionato del Mondo femminile 2027 si disputerà in cinque città tra Stati Uniti e Canada: Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Quebec City (Videotron Centre) ospiteranno la fase a gironi.
  • Le finali si giocheranno all'Honda Center di Anaheim (California), impianto dove si svolgerà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028.

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Tre pass a disposizione per i Giochi del 2028

  • La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica
  • Le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per il torneo a cinque cerchi di Los Angeles 2028

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La formula della competizione

  • Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre
  • Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per le medaglie.

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Girone A

  • ITALIA
  • Belgio
  • Colombia
  • Portorico 

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Girone B

  • Brasile
  • Cechia
  • Kenia
  • Corea del Sud

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Girone C:

  • Turchia
  • Repubblica Dominicana
  • Francia
  • Egitto

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Girone D

  • USA
  • Thailandia
  • Messico
  • Grecia

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Girone E

  • Polonia
  • Germania
  • Slovenia
  • Cuba

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Girone F

  • Giappone
  • Russia
  • Argentina
  • Bulgaria

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Girone G

  • Canada
  • Serbia
  • Ucraina 
  • Camerun  

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Girone H

  • Cina
  • Olanda
  • Svezia
  • Svizzera

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Italia, le possibili avversarie agli ottavi, quarti e semifinale

  • L'incrocio delle azzurre per gli ottavi di finale è con il gruppo H, in cui troviamo Cina, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera
  • In caso di qualificazione a quarti e semifinale, l'Italia potrebbe perscare una tra Usa, Polonia e Germania

 

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