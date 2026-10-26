Mondiali volley femminile 2027, i gironi e le avversarie dell'Italiamondiali 2027
Introduzione
Si è svolto a Los Angeles (California) il sorteggio della fase a gironi del Campionato del Mondo femminile 2027, in programma il prossimo anno dal 20 agosto al 5 settembre negli Stati Uniti e Canada. Ecco tutti i gironi e le avversarie dell'Italia campione in carica e testa di serie numero 1 della pool, che giocherà le sue partite del girone eliminatorio a Omaha (Nebraska).
Quello che devi sapere
Un Mondiale tra Usa e Canada, con vista su LA2028
- Il Campionato del Mondo femminile 2027 si disputerà in cinque città tra Stati Uniti e Canada: Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Quebec City (Videotron Centre) ospiteranno la fase a gironi.
- Le finali si giocheranno all'Honda Center di Anaheim (California), impianto dove si svolgerà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028.
Tre pass a disposizione per i Giochi del 2028
- La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica
- Le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per il torneo a cinque cerchi di Los Angeles 2028
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La formula della competizione
- Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre.
- Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per le medaglie.
Girone A
- ITALIA
- Belgio
- Colombia
- Portorico
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Girone B
- Brasile
- Cechia
- Kenia
- Corea del Sud
Girone C:
- Turchia
- Repubblica Dominicana
- Francia
- Egitto
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Girone D
- USA
- Thailandia
- Messico
- Grecia
Girone E
- Polonia
- Germania
- Slovenia
- Cuba
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Girone F
- Giappone
- Russia
- Argentina
- Bulgaria
Girone G
- Canada
- Serbia
- Ucraina
- Camerun
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Girone H
- Cina
- Olanda
- Svezia
- Svizzera
Italia, le possibili avversarie agli ottavi, quarti e semifinale
- L'incrocio delle azzurre per gli ottavi di finale è con il gruppo H, in cui troviamo Cina, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera
- In caso di qualificazione a quarti e semifinale, l'Italia potrebbe perscare una tra Usa, Polonia e Germania
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