Introduzione

Si è svolto a Los Angeles (California) il sorteggio della fase a gironi del Campionato del Mondo femminile 2027, in programma il prossimo anno dal 20 agosto al 5 settembre negli Stati Uniti e Canada. Ecco tutti i gironi e le avversarie dell'Italia campione in carica e testa di serie numero 1 della pool, che giocherà le sue partite del girone eliminatorio a Omaha (Nebraska).