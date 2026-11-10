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l'intervista

Blengini: "La mia Vero Volley vuole giocare una Champions senza rimpianti"

Federica Lodi

Dopo 26 anni di carriera passati ad allenare gli uomini, la svolta nel femminile con la Vero Volley Milano. Ma alla fine, ciò che conta, è fare bene, soprattutto in Champions League. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport e in versione integrale su Sky Sport Insider

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