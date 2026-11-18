Quattro Champions League in carriera: nessuno come lui nel volley italiano. Fresco del traguardo delle 1000 vittorie in carriera, ma non c'è tempo per guardarsi indietro: bisogna pensare alle prossime, a partire dall'esordio in Champions League tra una settimana. La sua intervista, in esclusiva per Sky Sport e in versione integrale per Sky Sport Insider
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