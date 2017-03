Pioli: "Ho meritato l'Inter. Con Suning..."

Icardi, Juventus, Champions League - Un allenatore ha di solito bisogno di una figura di carattere su cui poter contare: può esserlo Icardi? "Uno solo non è sufficiente, ma per me è importante avere dei punti di riferimento. Mauro è uno di quelli. Non lo conoscevo, ho trovato una persona molto matura per l’età che ha. Può diventare anche più forte”. Da disoccupato, Pioli ha studiato Guardiola: “Ho capito la passione che ci mette e la naturalezza nel rapporto con grandi giocatori. Nel mio piccolo ho rivisto il mio metodo. Se lo fa lui, mi sono detto, sono messo bene. Sul piano tattico mi ha permesso di vedere tutto, in Italia c’è gelosia. Io apro le porte ai colleghi, qualcuno lo fa un po’ meno”. Sul motivo per cui la Juve è la più forte: “In assoluto per la mentalità. Perché hanno costruito ogni anno squadre sempre più competitive, ragionano solo in termini di vittoria e in Italia hanno una capacità unica di investimento”. I bianconeri se la vedranno col Barcellona: “È la sfida più equilibrata degli ultimi anni. La Juve è in grande crescita, loro hanno quei tre là davanti. Sono molto vicine. Quali squadre mi divertono? Tutte quelle che vogliono comandare il gioco. Ai quarti di Champions, per esempio, vedrò Borussia Dortmund-Monaco. Tuchel e Jardim sono due tecnici che apprezzo molto. Secondo me la favorita è il Bayern. Ma con i pronostici non ci prendo, fossi Ancelotti farei gli scongiuri".



Vita da allenatore - Pioli ha parlato anche di come un allenatore vive la sua giornata in vista della partita: “Il momento più difficile per un allenatore? Per me quei tre quarti d’ora tra l’arrivo allo stadio e il riscaldamento. Fastidiosi, li abolirei. Il più bello è dal termine della rifinitura alla mattina della partita. Non dico che me la godo, ma sono molto sereno. Poi mi piace il tragitto in pullman dal ritiro fino allo stadio”. Se qualche errore in carriera gli è servito da lezione: "Alleno la Salernitana, non faccio giocare un titolare e gli do una pacca sulla spalla per fargli capire la situazione, lui mi guarda e mi dice: ‘Mister faccia le sue scelte, ma mi lasci stare’. Da allora non ho mai più spiegato le mie decisioni. Le prendo e basta”. Sugli hobby: “Ad Appiano sono un martello, ma quando vado a casa riesco subito a distrarmi: una cena con mia moglie, un sigaro, il cinema, il cane. Poi certo, dormo con un iPad vicino al letto: il momento in cui penso di più è la notte, mi vengono in mente idee e sensazioni e decido subito. Sono molto diverso da come vengo descritto, molto meno equilibrato di quello che appaio. Tutt’altro che freddo”, ha concluso.