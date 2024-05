L'Inter riceverà la benemerenza civica per la conquista dello scudetto: la cerimonia ufficiale si terrà nella mattinata di martedì 14 maggio in Comune a Milano

In casa Inter proseguono i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto e la società si prepara a ricevere l'Ambrogino d'Oro. Si tratta di un'onorificenza che il Comune di Milano riconosce a cittadini, enti o associazioni particolarmente meritevoli, il cui nome si ispira a Sant'Ambrogio, patrono della città. La cerimonia si svolgerà martedì 14 maggio alle 10.30 nella sala Alessi di Palazzo Marino. A consegnarlo sarà il sindaco Sala, tra l'altro tifoso nerazzurro. Per il club nerazzurro saranno presenti gli a.d. Marotta e Antonello, il vice presidente Zanetti e la squadra al completo. La coppa dello scudetto, invece, verrà consegnata dalla Lega Serie A al termine di Inter-Lazio, match valido per la penultima giornata di campionato e in programma a San Siro nel weekend del 18-19 maggio.