Pamela Noutcho, campionessa mondiale pesi leggeri

La dedica dopo la vittoria

"Dedico questa vittoria a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare a chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all'Ucraina e a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta", ha detto in conferenza stampa. "È stato un match duro, contro un'avversaria di grandissimo spessore. Come mi sento a essere sul tetto del mondo? Ho paura di svegliarmi domani mattina e rendermi conto di essermi sognata tutto", ha aggiunto. Alessandro Danè, tecnico della Bolognina Boxe, sottolinea la prestazione: "Il match di Pamela è stato eccezionale. Probabilmente ha accusato la tensione nel primo round, ma poi sono emersi il cuore, la grinta e la grande preparazione tecnica e tattica. Dobbiamo rendere onore alla Carabajal: è una delle migliori pugili in circolazione, con un'enorme esperienza. Pamela ha dimostrato a tutto il mondo di cosa è capace".