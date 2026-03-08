Ad Alessandria, in occasione dei campionati italiani di marcia , gli occhi di tutti erano puntati su Alex Schwazer . Il 41enne altoatesino, al rientro agli Assoluti dopo la squalifica di 8 anni per doping, ha preso parte alla mezza maratona, cimentandosi sulla distanza dei 21,097 km , nuova distanza che ha preso di recente il posto della 20 chilometri e che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'oro di Pechino 2008, lo scorso anno protagonista ai campionati Regionali open del Trentino-Alto Adige con tanto di primato personale nei 10 mila metri di marcia in pista, è partito bene, rispondendo colpo su colpo al ritmo imposto da Riccardo Orsoni (poi vincitore finale) e Gianluca Picchiottino . Schwazer è sempre riuscito a ricucire il gap con i due di testa, cedendo prima qualche metro e poi recuperando.

Lo stop di 3' e il ritiro

Ai 7 km dal traguardo il 41enne di Vipiteno è transitato insieme con Orsoni e Picchiottino nel gruppetto di testa, ma con già due proposte di squalifica da parte dei giudici per irregolarità nella marcia ("Aveva un'andatura troppo sbilanciata in avanti e questo lo ha portato a sollevare troppo la gamba dietro", dirà il tecnico Sandro Donati). Ai -6 chilometri Schwazer ha cercato di mettere in difficoltà i suoi avversari intensificando il passo, ma dopo pochi metri è arrivata la terza proposta di squalifica per il marciatore dell'Atletica San Biagio, fermato così per tre minuti. Una volta ripartito dopo aver scontato la penalità, ha proseguito per un chilometro e poi ha scelto di ritirarsi. A fine gara Schwazer non ha voluto rilasciare dichiarazioni e a chi gli chiedeva se avesse intenzione di proseguire con le gare in futuro ha risposto con un laconico: "Non lo so".