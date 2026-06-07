Medaglia d'oro conquistata da Vito Dell'Aquila nella categoria -58kg al Roma Grand Prix di taekwondo. È festa azzurra al Foro Italico, l'Italia chiude con tre medaglie ascolta articolo

Finisce in trionfo il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, grazie alla medaglia d’oro conquistata da Vito Dell’Aquila nella categoria -58kg. Al termine di una giornata elettrizzante, che ha visto di nuovo riempirsi di entusiasmo la Grand Prix Arena del Foro Italico, il bilancio della rassegna romana è più che positivo: nelle quattro giornate della manifestazione gli azzurri hanno vinto tre medaglie (gli argenti di Simone Alessio nei +80kg e di Antonino Bossolo nel Para Taekwondo oltre all’oro di Dell’Aquila), sostenuti dalla partecipazione di migliaia di appassionati. Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo 2020, ha vinto la sua prima medaglia nel Grand Prix di Roma, battendo 2-1 il sudcoreano Eunsu Seo in una finale avvincente. Decisivi i colpi messi a segno dall’azzurro negli ultimi secondi della gara, trascinato dal tifo del pubblico poi esploso in un boato finale di festa.

Dell'Aquila: "Ho coronato un sogno" "Ho coronato un sogno, quando ho sentito che le gambe stavano per mollare ho messo da parte la tattica e ho iniziato a combattere di istinto", ha dichiarato Dell’Aquila. "Considero questa medaglia come la più importante della mia carriera. Nessuna competizione può essere messa sullo stesso piano delle Olimpiadi, ma volevo questo oro nel Grand Prix, un torneo che per certi versi mi ricorda Wimbledon. A Roma si sono affrontati i migliori ed è fantastico vedere tanta passione attorno a noi, spero di poter rappresentare un esempio positivo per i tanti bambini che ci seguono". "Per me è stato un periodo duro, voglio dedicare questo oro a mia nonna, che mi ha lasciato un mese fa: dentro di me in fondo ho creduto di potercela fare anche per lei”, ha aggiunto l’azzurro.

La giornata trionfale di Dell'Aquila La giornata trionfale di Dell’Aquila è iniziata con il successo per 2-0 nei sedicesimi contro il turco Yusuf Badem. Negli ottavi di finale ha battuto 2-0 il turco Furkan Ubdeyde Camoglu, mentre nei quarti ha avuto la meglio (2-0) del sudcoreano Tae-joon Park, campione olimpico di Parigi 2024 e principale rivale dell’italiano nella categoria.

Gli altri risultati Nel pomeriggio è arrivato a un passo dal podio un altro azzurro impegnato nella categoria -58kg, Aberrahman Touiar, reduce dall’argento agli Europei di Monaco. Dopo aver vinto 2-0 nei sedicesimi con il kazako Tamirlan Tleules e 2-1 agli ottavi con l’uzbeko Jakhongir Khudayberdiev, il giovane talento è stato sconfitto ai quarti da Eunsu Seo, poi sconfitto da Dell’Aquila in finale. Si sono fermati ai sedicesimi Andrea Conti (-58kg), battuto 2-0 dall’azero Gashim Magomedov, e Lucrezia Maloberti, che ha perso 2-1 contro la francese Mah Teninba Fofana nella categoria -49kg del torneo femminile. "La medaglia d’oro di Dell’Aquila, vinta dopo una finale stupenda, è il coronamento di un Grand Prix che non poteva andare meglio, dopo gli argenti vinti da Simone Alessio e Antonino Bossolo. Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per la nazionale italiana, il direttore tecnico Claudio Nolano, lo staff e tutto il movimento” ha detto il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito. "Abbiamo visto il grande entusiasmo della gente accorsa al Foro Italico - ha sottolineato Cito - per sostenere i nostri ragazzi, soprattutto i bambini che vedono in Simone e Vito i loro idoli. Festeggiamo con grande gioia i 60 anni del taekwondo in Italia e diamo a tutti l’appuntamento al 2027 per il prossimo Grand Prix a Roma”.