Pugilato, Muay Thai e K-1 Rules hanno animato ieri il Molo Pennello per Fight in Capri. Dalle 17:00 alle 22:30 si sono disputati 17 incontri, davanti a un pubblico stimato in circa 1.500 presenze nell’arco della serata. Promoter dell’evento è Luca Donadio, fondatore di FIGHT4

Grande successo a Capri per l'edizione di 'Fight in Capri', dove oltre 1500 persone hanno assistito a 17 incontri. La sfida di pugilato tra Italia e Ungheria si è chiusa in parità, con due vittorie per parte e un pareggio. Per l’Italia hanno vinto Vincenzo Guida delle Fiamme Oro, bronzo ai Mondiali Under 19 del 2024, contro Milan Kiss nei 90 kg; e Gianluigi Malanga delle Fiamme Azzurre, campione italiano Elite nel 2022 e argento alla EUBC Cup del 2023, contro Daniel Pelle nei 70 kg. Salvatore Monetti del ProFighting Napoli Club ha pareggiato con Dominik Lakatos nei 60 kg. Per l’Ungheria hanno vinto Viktoria Matesz contro Gabriella Laudano, argento italiano Under 22 nel 2024, nei 54 kg; e Daniel Frank contro Ferdinando Castaldo nei 65 kg.

Negli altri incontri di pugilato, Christian Sarsilli, argento al Gee Bee Boxing 2026 con la nazionale italiana, ha battuto Francesco Annunziata negli 80 kg. Miriam Tommasone, bronzo agli Europei Under 22 del 2022, ha superato Angela Zappoli, campionessa italiana Elite nel 2022 e nel 2024, nei 70 kg. Carmine Russo del ProFighting Napoli Club ha vinto prima del limite contro Claudio Nacaj nei 65 kg.

Nel K-1 Rules dilettantistico, Emanuele Accetta e Fiammetta Taglioni hanno conquistato due vittorie per il ProFighting Napoli Club, rispettivamente contro Gennaro Palumbo e Sofia Moscatiello. Tra i professionisti, Fahmi Ammar del ProFighting Napoli Club ha battuto Nicolò Savaia nel K-1 Rules a 74 kg. Nella Muay Thai, Giosuè De Magistris ha superato Marcelo Corazao nei 58 kg e Alessandro Imperato ha vinto contro Emanuele Mazzarella negli 80 kg.

La serata ha riunito atleti già affermati e giovani emergenti, dando loro l’occasione di combattere davanti al pubblico di Capri. Fight in Capri è nato dalla collaborazione tra FIGHT4 e Capri Sport Events, con il sostegno della Città di Capri e della Federazione Pugilistica Italiana.