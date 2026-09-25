Le regate preliminari di America's Cup a Napoli su Sky e in streaming su NOW
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre in programma la seconda Preliminary Regatta a Napoli, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il programma di oggi (in diretta su Sky Sport Max, canale 206, e in streaming su NOW):
- Ore 13.45: studio vela pre-gara
- Ore 14.10*: inizio della 1^regata
- Ore 14.46*: inizio della 2^regata
- Ore 15.27*: inizio della 3^regata
- Ore 16.00: studio vela post-gara
*gli orari possono subire degli slittamenti a causa delle condizioni meteorologiche e del vento