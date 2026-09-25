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America's Cup a Napoli, le regate preliminari di oggi 25 settembre in diretta live

live AMERICA'S CUP

Erano previste tre regate alle 14.10, alle 14.46 e alle 15.27, ma deve ancora partire la prima a causa della bassa intensità del vento a Napoli. Oltrepassata l'ora di ritardo. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica. Impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il Team Senior (il migliore nelle practice race di ieri) e quello Youth&Women. Le regate preliminari di America's Cup sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CALENDARIO - EQUIPAGGI - BARCHE

in evidenza

Le regate preliminari di America's Cup a Napoli su Sky e in streaming su NOW

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre in programma la seconda Preliminary Regatta a Napoli, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il programma di oggi (in diretta su Sky Sport Max, canale 206, e in streaming su NOW):

- Ore 13.45: studio vela pre-gara

- Ore 14.10*: inizio della 1^regata

- Ore 14.46*: inizio della 2^regata

- Ore 15.27*: inizio della 3^regata

- Ore 16.00: studio vela post-gara

*gli orari possono subire degli slittamenti a causa delle condizioni meteorologiche e del vento

LIVE

La novità americana

Arc Team Usa, assente a Cagliari a maggio, è la grande novità di questa seconda Preliminary Regatta a Napoli. Nelle practice race ha esordito benissimo, chiudendo solo alle spalle di Luna Rossa Senior con 22 punti su 30

Nuovo orario di partenza: 15.20

Difficile capire se possa essere la volta buona

Oltrepassata l'ora di ritardo

Alle 14.10 era prevista la prima regata di flotta, alle 15.15 ancora non è iniziata e la situazione non sembra poter migliorare a breve

La partenza continua a slittare

Anche l'orario delle 15.10 è diventato infattibile a causa della bassa intensità del vento. E pensare che, secondo il programma originario, tra circa un quarto d'ora sarebbe dovuta scattare la terza e ultima regata di giornata

Vento ancora debole

L'intensità del vento nel campo di regata è ancora bassa rispetto alla soglia minima, appena 5 nodi. Non a caso tutti gli AC40 veleggiano attaccati ai propri gommoni di riferimento

Continuano i rinvii

L'ultimo ha procrastinato la partenza alle 15. Sarà quella buona?

Il riassunto delle practice race di ieri

Nessun problema ieri col vento, oggi però il meteo fa le bizze e impedisce ancora la partenza della prima regata di flotta (originariamente prevista alle 14.10)

Il "tappo" delle nuvole sul Golfo di Napoli

Come raccontano Sandro Donato Grosso e Alessandra Sensini per Sky Sport, la presenza delle nuvole ha creato come un tappo che impedisce al vento di soffiare con regolarità lungo il campo di regata. Spostandosi in barca nella zona più verso Posillipo, il mare sembra ancora più piatto

Luna Rossa ha vinto la prima regata preliminare disputata a Cagliari lo scorso maggio ed è stata la migliore anche nelle tre practice race di ieri (raccolti 30 punti su 30 disponibili). L'aria di casa la spingerà anche oggi e nel weekend?

In attesa che il programma odierno entri nel vivo, riviviamo quello che è successo ieri con la presentazione dei team al Race Village: un tripudio di divertimento, festa e colori

Partenza fissata alle 14.40

Slittamento di ulteriori 10 minuti per lo start della prima fleet race. L'orario di inizio era stato già spostato dalle 14.10 alle 14.40, ma il vento è ancora debole

I "limiti di velocità" del vento

Per poter gareggiare, la velocità del vento deve essere tra i 7,5 e 21 nodi. Al momento è ancora troppo bassa, c'è stato un crollo in tarda-mattinata e non si registrano miglioramenti

Il temporale che si è abbattuto stamattina su Napoli ha causato un'instabilità delle condizioni meteorologiche. In cielo c'è ancora qualche nuvola e soprattutto la velocità del vento è molto bassa, inferiore alla soglia minima dei 7,5 nodi

Annunciato un ritardo di 20 minuti

L'intensità del vento non è ancora ritenuta adeguata: si dovranno attendere le 14.30

Quanto piace Napoli ai velisti...

Cibo, paesaggio, atmosfera: la città di Napoli sta piacendo davvero a tutti, italiani e non 

Manfredi: "Napoli vince con bellezza e accoglienza"

Ospitare la 38^edizione dell'America's Cup, a partire già dalle regate preliminari, è un'opportunità straordinaria per Napoli. Il sindaco della città, Gaetano Manfredi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Noi vinciamo con la bellezza e l'accoglienza. Queste regate preliminari sono un test fondamentale anche per noi in vista di maggio. Crediamo di avere nel weekend tra le 60 e le 100mila persone"

La Coppa America a Napoli sarà uno spettacolo, già dalle regate preliminari

L'analisi di Giovanni Bruno per Sky Sport Insider su come la città di Napoli si è preparata e si sta preparando all'evento, sulla formula di gara, sulle beghe legali che riguardano alcuni team e sulla storia che ha portato l'America's Cup a diventare una competizione così duratura e immortale

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Luna Rossa ricorda Carlo Borlenghi

Il team italiano affronterà la sua prima America's Cup senza Carlo Borlenghi, tra i più famosi fotografi nautici della storia, il più noto in Italia, scomparso all'improvviso all'età di 70 anni lo scorso 3 agosto

Gli equipaggi schierati oggi

Non ci sono sorprese o sostituzioni rispetto agli annunci dei giorni scorsi. Potete ripassare i nomi anche qua

Equipaggi

La bellezza dell'Amerigo Vespucci nelle acque di Napoli

Lo storico veliero Amerigo Vespucci "sorveglia" il campo di regata in cui tra poco si sfideranno i team. Come segnalano gli inviati di Sky Sport, il vento sembra essere calato rispetto alla mattinata

I team al via

Un piccolo ripasso a pochi minuti dall'inizio della prima regata: sei team per un totale di nove imbarcazioni, tre hanno un doppio equipaggio grazie alla possibilità di schierare elementi del proprio programma Youth&Women (tra cui la stessa Luna Rossa). Rappresentate sei nazioni, non c'è la settima, ossia l'Australia: il team è iscritto alla 38^edizione dell'America's Cup ma non era pronto per questa seconda regata preliminare (la prima è stata disputata a maggio a Cagliari)

team

Il campo di regata

Ecco l'area del Golfo di Napoli delimitata per lo svolgimento delle seconde regate preliminari. Il lungomare Caracciolo, ancor più del solito, sarà il cuore pulsante della città per questi giorni. Le barche si sfideranno circondate dalla bellezza di Castel dell'Ovo e Posillipo

Campo di regata

Gli orari delle regate

La prima comincerà alle 14.10, seguita dalla seconda alle 14.46 e dalla terza alle 15.27. Gli orari saranno gli stessi di sabato e domenica, a patto che le condizioni del meteo e lo svolgimento delle regate precedenti ne consentano il rispetto

Orari

Le previsioni del meteo di oggi

Cielo nuvoloso a Napoli, ma la velocità del vento dovrebbe consentire lo svolgimento delle regate. Ricordiamo che il limite minimo è di 7,5 nodi (oltre a quello massimo di 21)

Meteo

Lo scontro tra GB1 e il gommone di Alinghi

Brividi durante le prove di ieri, quando si sono scontrati GB1, il Team Senior della squadra britannica, e il gommone di Alinghi, la squadra svizzera. Fortunatamente tutti i coinvolti nell'incidente stanno bene e se la sono cavata senza grosse conseguenze

Come si distinguono le due barche di Luna Rossa?

Il Team Senior ha la parte alta della randa scura con scritte chiare, il Team Youth&Women ha la parte alta della randa chiara con scritte scure

I due equipaggi di Luna Rossa

LUNA ROSSA 1 - SENIOR TEAM

  • Peter Burling (timoniere)
  • Marco Gradoni (timoniere)
  • Maria Giubilei (trimmer)
  • Gianluigi Ugolini (trimmer)

LUNA ROSSA 2 - YOUNG&WOMEN TEAM

  • Margherita Porro (timoniere)
  • Massimiliano Antoniazzi (timoniere)
  • Giovanni Santi (trimmer)
  • Maria Vittoria Marchesini (trimmer)

La carica di Luna Rossa

Il team italiano ha vinto anche la prima regata preliminare, quella disputata a Cagliari lo scorso maggio

Come sono andate le regate di allenamento di ieri

Ha brillato Luna Rossa col Team Senior, molto bene anche gli esordienti di Arc Team Usa. I detentori in carica dell'America's Cup, Emirates Team New Zealand, hanno concluso al terzo posto col Team Senior e al sesto con quello Youth&Women (dietro al corrispettivo di Luna Rossa, 4°)

La prima America's Cup della storia in Italia

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Alla scoperta degli AC40

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La programmazione delle regate preliminari su Sky Sport

I canali su cui seguire il weekend di gare, gli orari precisi di inizio delle regate, gli approfondimenti pre e post gara e tanto altro ancora

America's Cup, le regate preliminari a Napoli in diretta su Sky Sport e NOW

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Le regole delle regate

Per poter gareggiare la velocità del vento dovrà essere compresa tra il limite minimo di 7,5 nodi e quello massimo di 21. Il tempo massimo per concludere la regata sarà di 30 minuti ed entro i 5 di distacco dal vincitore, mentre il primo cancello si dovrà raggiungere in 7 minuti e senza la possibilità di chiedere la carta del ritardo di 5 minuti (eccezion fatta per la finale).

I team e gli equipaggi partecipanti

Sei team con nove imbarcazioni totali: i padroni di casa di Luna Rossa, i campioni in carica di Emirates New Zealand e i britannici di GB1 schiereranno due equipaggi, di cui uno composto da atleti appartenenti ai settori giovanile e femminile dei team. In più ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team USA. Assente Team Australia nonostante risulti tra gli iscritti alla prossima America's Cup

9 imbarcazioni e 6 team: Luna Rossa e i suoi sfidanti nelle regate preliminari di America's Cup

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La formula delle regate preliminari

Tra oggi e domenica si disputeranno otto regate di flotta, ossia gare con tutte le imbarcazioni in acqua contemporaneamente. La prima che taglierà il traguardo conquisterà 10 punti, si andrà poi a scalare fino ai 2 punti per l'ultima. Al termine delle otto regate previste, i due equipaggi che avranno totalizzato più punti si sfideranno domenica in una finale con regata unica.

Il calendario delle regate preliminari

Ecco come sono dislocate le otto fleet race e il match race finale da oggi a domenica, a patto che vento e meteo non facciano i capricci e scombinino i piani

America's Cup a Napoli: il calendario delle regate preliminari

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Buongiorno a tutti. Iniziano le regate preliminari della 38^ edizione dell'America's Cup a Napoli. Oggi verranno svolte tre delle otto flotte di regata previste e la prima è in programma attorno alle 14.10. Avviciniamoci insieme all'inizio

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