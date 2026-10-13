Dal bronzo mondiale al sogno olimpico: il taekwondo freestyle di Valentina Arlotti

Valentina Arlotti ha conquistato ai Mondiali di taekwondo 2026 in Corea il primo bronzo iridato italiano nel freestyle individuale. Dagli inizi nella ginnastica artistica alla scoperta di una disciplina che unisce calci in volo, acrobazie e creatività, la campionessa azzurra racconta il suo percorso e il sogno olimpico. "Con la mia medaglia voglio ispirare le nuove generazioni e far conoscere questo sport": la sua intervista a Sky Sport Insider
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