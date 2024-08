Dopo la colica renale che ne ha condizionato l'Olimpiade di Parigi, Tamberi cercava riscatto nel Golden Gala di Roma. In un Olimpico semi deserto solo la Sud, chiamata all'appello proprio da Gimbo, era strapiena e per questo lo stesso Tamberi ha voluto scusarsi coi suoi sostenitori per la prova non brillante. Ma come lui stesso ci ha detto, “Non possiamo controllare le cose che accadono, ma possiamo reagire". E allora fallo Gimbo, e rialza la testa: sei l'uomo che riempie gli stadi e fa bene all'atletica