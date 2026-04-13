Gout Gout, 19"67 nei 200 metri. Chi è il 18enne che corre più veloce del giovane Bolt

Nel dicembre del 2024, il presidente della Federazione mondiale di atletica, Sebastian Coe, lo ha definito "un talento raro e prezioso che dovrà continuare a mantenere e proteggere", dopo che l’allora 16enne aveva battuto il record australiano sui 200 metri, detenuto dal 1968 da Peter Norman. Solitamente, i velocisti raggiungono il loro apice tra i 25 e i 27 anni: con un piano di allenamento a lungo termine che aumenta progressivamente l'intensità e la complessità tecnica, Gout Gout punta ad arrivarci per le Olimpiadi casalinghe di Brisbane 2032, quando di anni ne avrà 24. Michael Johnson, ex primatista dei 200m e 400m, aveva detto a BBC Sport dopo il record di 19"19 sui 200 metri di Usain Bolt a Berlino 2009: "Non so se vedremo mai più nulla di simile a lui". Abbiamo forse trovato chi potrebbe superarlo.