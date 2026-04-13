Gout Gout, 19"67 nei 200 metri. Chi è il 18enne che corre più veloce del giovane Bolt

Gout Gout, 19"67 nei 200 metri. Chi è il 18enne che corre più veloce del giovane BoltAtletica
Introduzione
Gout Gout, velocista 18enne australiano, ha conquistato il record mondiale Under 20 nei 200 metri domenica a Sydney: 19"67, un tempo che neanche il giovane Usain Bolt fece registrare. E non è l'unico primato a suo nome: scopri chi è e perché è così veloce
Quello che devi sapere
Gout Gout record del Mondo nei 200 metri per un Under 20
Gout Gout, 18enne australiano di origini del Sud Sudan, continua a riscrivere la storia: il 12 aprile ha fatto segnare il miglior tempo stagionale ai campionati australiani di atletica a Sydney: 19"67. Questo crono vale il nuovo record mondiale Under 20 (battendo il 19”69 di Erriyon Knighton a Eugene 2022) e il record australiano. E' la sua prima volta sotto i 20" con vento regolare, dopo che il suo 19''98 a Brisbane nel 2025 non era stato approvato a causa del vento troppo favorevole. Alla sua età, nel 2005, Usain Bolt si era fermato a 19”93.
Gout e Bolt a confronto: i tempi anno per anno
Ecco il confronto dei migliori tempi dei due atleti anno per anno:
14 ANNI
- Gout Gout: 21"14 (Adelaide, 2022)
- Usain Bolt: 21"73 (Debrecen, 2001)
- Gout Gout: 20"87 (Brisbane, 2023)
- Usain Bolt: 20"58 (Kingston, 2002)
- Gout Gout: 20"04 (Brisbane, 2024)
- Usain Bolt: 20"13 (Bridgetown, 2003)
- Gout Gout: 20"02 (Ostrava, 2025)
- Usain Bolt: 19"93 (Hamilton, 2004)
- Gout Gout: 19"67 (Sydney, 2026)
- Usain Bolt: non migliorò il suo 19"93 ottenuto a 17 anni fino ai 19 anni (19”88 a Losanna 2006)
Gout Gout già nella top 20 di sempre
Con la prestazione di Sydney, Gout Gout diventa il 16° uomo più veloce di sempre sui 200 metri piani. Ecco la classifica all-time:
- Usain Bolt (JAM) – 19"19 (Berlino, 20/08/2009)
- Yohan Blake (JAM) – 19"26 (Bruxelles, 16/09/2011)
- Noah Lyles (USA) – 19"31 (Eugene, 21/07/2022)
- Michael Johnson (USA) – 19"32 (Atlanta, 01/08/1996)
- Letsile Tebogo (BOT) – 19"46 (Parigi, 08/08/2024)
- Erriyon Knighton (USA) – 19"49 (Baton Rouge, 30/04/2022)
- Walter Dix (USA) – 19"53 (Bruxelles, 16/09/2011)
- Justin Gatlin (USA) – 19"57 (Eugene, 28/06/2015)
- Kenneth Bednarek (USA) – 19"57 (Zurigo, 05/09/2024)
- Tyson Gay (USA) – 19"58 (New York, 30/05/2009)
- Andre De Grasse (CAN) – 19"62 (Tokyo, 04/08/2021)
- Xavier Carter (USA) – 19"63 (Losanna, 11/07/2006)
- Reynier Mena (CUB) – 19"63 (La Chaux-de-Fonds, 03/07/2022)
- Bryan Levell (JAM) – 19"64 (Tokyo, 19/09/2025)
- Wallace Spearmon (USA) – 19"65 (Taegu, 28/09/2006)
- Gout Gout (AUS) – 19"67 (Sydney, 12/04/2026)
- Frank Fredericks (NAM) – 19"68 (Atlanta, 01/08/1996)
- Clarence Munyai (RSA) – 19"69 (Pretoria, 16/03/2018)
- Michael Norman (USA) – 19"70 (Roma, 06/06/2019)
- Courtney Lindsey (USA) – 19"71 (Nairobi, 20/04/2024)
Chi è Gout Gout: la passione (comune con Bolt) per Ronaldo
- Nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich (Queensland) da genitori del Sud Sudan che si erano trasferiti in Australia nel 2005, prima di dedicarsi all’atletica leggera Gout Gout giocava a calcio ed è cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo. Questa passione lo accomuna ancora di più a Usain Bolt, che ha spesso indicato CR7 come uno dei suoi idoli
- Nel 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista con Adidas per 6 milioni di dollari
- Il suo cognome era originariamente "Guot" (pronunciato Gwot), ma è stato trascritto erroneamente come "Gout" durante la traslitterazione dall'arabo quando la sua famiglia si è trasferita dal Sud Sudan
Cosa lo rende così veloce?
In Australia il 'fenomeno' Gout Gout è stato già analizzato dal punto di vista scientifico. Questi sono alcuni dati emersi, pubblicati dalla testata accademica 'The Conversation':
- Lunghezza del passo. Gout ha una falcata media di 2,60 metri, superiore persino a quella di Usain Bolt (2,45 m) e Noah Lyles (2,35 m). Questo gli permette di coprire più metri con meno passi e di compensare la minore frequenza di passo rispetto a Bolt
- Resistenza alla velocità. Riesce a mantenere la velocità massima per quasi tutta la durata dei 200 metri. Il suo secondo '100 metri' (la parte finale in rettilineo) è stato cronometrato in 9,31 secondi: un tempo che lo avvicina a campioni come Bolt (9,27s), Michael Johnson (9,20s) e Lyles (9,16s, record all-time)
- Efficienza elastica. Gout mostra una coordinazione unica nel modo in cui colpisce la pista, sfruttando al massimo l'energia elastica del tendine d'Achille. Il risultato? Velocità più elevata per più tempo e meno dispendio energetico
- Rapporto forza/massa: Nonostante non sia massiccio (180 cm per 66 kg), genera una forza di reazione al suolo altissima rispetto al suo peso, applicandola in tempi brevissimi e nella direzione corretta
I suoi (già numerosi) record
- Record australiano Under 16 sui 100 metri: 10”57 (Brisbane 2022)
- Record australiano Under 16 sui 200 metri: 21”14 (Adelaide 2022)
- Record australiano Under 18 sui 100 metri: 10”17 (Brisbane 2024)
- Record australiano Under 18 sui 200 metri: 20”04 (Brisbane 2024)
- Record australiano Under 20 sui 100 metri: 10"00 (Brisbane 2026)
- Record australiano Under 20 sui 200 metri: 19"67 (Sydney 2026)
- Record oceanico sui 200 metri: 19"67 (Sydney 2026)
- Record mondiale Under 20 sui 200 metri: 19"67 (Sydney 2026)
Obiettivo: conquistare il Mondo alle Olimpiadi di Brisbane 2032
Nel dicembre del 2024, il presidente della Federazione mondiale di atletica, Sebastian Coe, lo ha definito "un talento raro e prezioso che dovrà continuare a mantenere e proteggere", dopo che l’allora 16enne aveva battuto il record australiano sui 200 metri, detenuto dal 1968 da Peter Norman. Solitamente, i velocisti raggiungono il loro apice tra i 25 e i 27 anni: con un piano di allenamento a lungo termine che aumenta progressivamente l'intensità e la complessità tecnica, Gout Gout punta ad arrivarci per le Olimpiadi casalinghe di Brisbane 2032, quando di anni ne avrà 24. Michael Johnson, ex primatista dei 200m e 400m, aveva detto a BBC Sport dopo il record di 19"19 sui 200 metri di Usain Bolt a Berlino 2009: "Non so se vedremo mai più nulla di simile a lui". Abbiamo forse trovato chi potrebbe superarlo.