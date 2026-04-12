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Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi con il record personale

Atletica
©Ansa

Impresa di Yeman Crippa: l'azzurro vince la Maratona di Parigi con il record personale di 2h05'18''. E' la seconda miglior prestazione italiana di sempre dopo Iliass Aouani. "La mia carriera da maratoneta inizia oggi" ha esultato l'azzurro.

MARATONA DI MILANO, I RISULTATI E LA CLASSIFICA

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Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi, una delle più partecipate al mondo con quasi 60 mila iscritti al via, stabilendo il primato personale di 2h05'18'' e la seconda miglior prestazione italiana di sempre dietro al 2h04'26" di Iliass Aouani a Tokyo nel marzo 2026. E' il primo italiano a conquistare l'evento della capitale francese e il primo europeo da Benoit Zwierzchiewski nel 2002. "La mia carriera da maratoneta inizia oggi" ha esultato l'azzurro.

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