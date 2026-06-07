Lo svedese, imbattuto da tre anni, si ferma proprio nella tappa di casa della Diamond League, a Stoccolma. 'Mondo' sbaglia due tentativi a 6 metri, con l'errore definitivo che arriva a 6.05
Anche Armand Duplantis può perdere. Lo svedese, imbattuto da tre anni, si ferma proprio nella tappa di casa della Diamond League, a Stoccolma. 'Mondo', che aveva saltato 5.80 e rinunciato ai 5.90 - misura superata invece dall'australiano Kurtis Marschall, poi vincitore della gara -, sbaglia due tentativi a 6 metri, con l'errore definitivo che arriva a 6.05.