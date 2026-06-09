Due grandi appuntamenti con l'atletica leggera su Skyguida tv
Due grandi appuntamenti con la grande atletica su Sky e NOW. Mercoledì 10 giugno la Diamond League a Oslo e domenica 14 giugno il World Athletics Continental Tour Gold di Los Angeles
I Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League 2026 di atletica leggera, sono su Sky e in streaming su NOW. Domani, mercoledì 10 giugno alle 20 su Sky Sport Uno, saranno in gara anche gli azzurri Zaynab Dosso, nei 100 metri femminili e Andy Diaz, vincitore dell’ultimo Golden Gala nel salto triplo maschile, impegnato in una sfida che lo vedrà opposto all’argento di Parigi 2024 Pedro Pichardo e al bronzo mondiale Lazaro Martinez. Riflettori puntati anche sull’idolo di casa Karsten Warholm, nella gara dei 400 ostacoli e sul “Dream Mile”, la tradizionale gara di mezzofondo. Domenica 14 giugno alle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max il secondo appuntamento della settimana con l’atletica leggera: il Los Angeles Grand Prix, tappa di livello gold del World Athletics Continental Tour. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.
Gli Europei di atletica su Sky
I campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, saranno su Sky e in streaming su NOW. Sarà la prima volta che una città britannica ospiterà questo evento.
Atletica, la programmazione su Sky e in streaming su NOW
Mercoledì 10 giugno
- ore 20.00: DIAMOND LEAGUE – OSLO su Sky Sport Uno. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini
Domenica 14 giugno
- ore 22.00: WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD – LOS ANGELES su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini