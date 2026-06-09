I Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League 2026 di atletica leggera, sono su Sky e in streaming su NOW. Domani, mercoledì 10 giugno alle 20 su Sky Sport Uno, saranno in gara anche gli azzurri Zaynab Dosso, nei 100 metri femminili e Andy Diaz, vincitore dell’ultimo Golden Gala nel salto triplo maschile, impegnato in una sfida che lo vedrà opposto all’argento di Parigi 2024 Pedro Pichardo e al bronzo mondiale Lazaro Martinez. Riflettori puntati anche sull’idolo di casa Karsten Warholm, nella gara dei 400 ostacoli e sul “Dream Mile”, la tradizionale gara di mezzofondo. Domenica 14 giugno alle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max il secondo appuntamento della settimana con l’atletica leggera: il Los Angeles Grand Prix, tappa di livello gold del World Athletics Continental Tour. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.