Sono stati ufficializzati i prossimi due impegni di Marcell Jacobs. L'azzurro - campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 di Tokyo - incontrerà di nuovo l'oro olimpico del 2024 Noah Lyles dopo la sfida del Golden Gala a Roma. Domenica 28 giugno saranno infatti in pista a Parigi per l'ottava tappa della Wanda Diamond League allo stadio 'Charlety'. Ci saranno gli altri due statunitensi Jordan Anthony e Trayvon Bromell, il britannico Jeremiah Azu, oltre al trio di velocisti africani Emmanuel Eseme (Camerun), Ferdinand Omanyala (Kenya) e Akani Simbine (Sudafrica). Jacobs riparte dal 9.99 dello stadio Olimpico, tempo con cui è tornato sotto il 'muro' dei 10 a distanza di ventidue mesi dalla finale dei Giochi di Parigi quando corse in 9.85. Meeting in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 18 alle 20. Lo sprinter allenato da Paolo Camossi tornerà poi in pista mercoledì 1 luglio in Austria, a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour. Nel cammino di avvicinamento verso gli Europei di Birmingham (10-16 agosto) - per cercare il tris dopo gli ori di Monaco 2022 e Roma 2024 - Jacobs sarà tra i protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti del 25 e 26 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze.

(fonte: fidal.it)