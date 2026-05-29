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Tutte le amichevoli delle squadre della Serie A dell'estate 2026 annunciate (per ora)

Serie A

Introduzione

Più della metà delle venti squadre del prossimo campionato hanno giù annunciato le amichevoli che giocheranno in estate (con sempre la possibilità di aggiungere nuovi test). Impegni inglesi (e uno spagnolo) per la Fiorentina. L'Inter sfiderà sia Milan che Juve, oltre al primo Manchester City post Guardiola. I bianconeri se la vedranno anche col Chelsea, esattamente come il Milan che giocherà pure contro l'ex squadra del suo nuovo allenatore Amorim, il Manchester United. Roma contro Cannes e Dortmund, ma il club ha annunciato anche tre amichevoli in terra gallese

 

Ecco il quadro completo in attesa che tutte le squadre ufficializzino gli impegni

 

SERIE A, LA MAPPA CON TUTTI I RADUNI E I RITIRI DELL'ESTATE

Quello che devi sapere

Atalanta

  • Non ancora ufficializzate

1/20

Bologna

  • Bologna-Arminia Bielefeld: sabato 18 luglio, ore 12, centro sportivo di Valles
  • Bologna-Heidenheim: mercoledì 22 luglio, ore 16, centro sportivo di Valles
  • Bologna-Iraklis: sabato 25 luglio, ore 16, centro sportivo di Valles
  • Bologna-Cambuur: sabato 1 agosto, orario da confermare, Centro tecnico Niccolò Galli 

2/20
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Cagliari

  • Cagliari-Sampdoria: giovedì 23 luglio, ore 17, Campo sportivo comunale di Temù - Pontedilegno-Tonale
  • Cagliari-Modena: martedì 28 luglio, ore 17, Campo sportivo comunale di Temù - Pontedilegno-Tonale

3/20

Como

  • Non ancora ufficializzate

4/20
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Fiorentina

  • Fiorentina-Primavera Fiorentina: domenica 19 luglio, ore 18.30, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
  • Fiorentina-Gubbio: mercoledì 22 luglio, ore 19, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
  • QPR-Fiorentina: sabato 25 luglio ore 16, mercoledì Matrade Loftus Road – Londra
  • Watford-Fiorentina: 29 luglio, ore 20.30, Vicarage Road – Watford
  • Fiorentina-Deportivo La Coruña: giovedì 6 agosto, ore 20, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

5/20

Frosinone

  • Non ancora ufficializzate

6/20
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Genoa

  • Genoa-Trento: domenica 19 luglio, orario da confermare, Centro Sportivo Benatti - Moena 
  • Genoa-Vicenza: sabato 25 luglio, orario da confermare, Centro Sportivo Benatti - Moena 

7/20

Inter

  • Karlsruher-Inter: domenica 26 luglio, ore 16:30, BBBank Wildpark - Karlsruhe
  • Manchester City-Inter: sabato 1 agosto, orario da confermare, Kai-Tak Stadium - Hong Kong
  • Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
  • Juventus-Inter: sabato 8 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth

8/20
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Juventus

  • Basilea-Juventus: sabato 18 luglio, ore 15.30, St. Jakob-Park - Basilea
  • Standard Liegi-Juventus: sabato 25 luglio, ore 20, Stade de Sclessin - Liegi
  • Chelsea-Juventus: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Kai Tak Stadium - Hong Kong
  • Inter-Juventus: sabato 8 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
  • Juventus-Palermo: martedì 11 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth

9/20

Lazio

  • Non ancora ufficializzate

10/20
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Lecce

  • Non ancora ufficializzate

11/20

Milan

  • Celtic-Milan: sabato 25 luglio, orario da confermare, Celtic Park - Glasgow 
  • Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
  • Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, ore 1, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
  • Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, orario da confermare, Tarczynski Arena - Breslavia

12/20
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Monza

  • Non ancora ufficializzate

13/20

Napoli

  • Non ancora ufficializzate

14/20
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Parma

  • Parma-Parma Primavera: domenica 19 luglio, ore 20, stadio ancora da definire
  • Triangolare con Sassuolo e Trento: sabato 25 luglio, ore 18.30, stadio Briamasco - Trento
  • Parma-Arezzo: giovedì 30 luglio, ore 17, Centro Sportivo Pineta - Pinzolo
  • Parma-Sampdoria: domenica 9 agosto, alle ore 20:00 allo stadio “Ennio Tardini”,

15/20

Roma

  • Test a Trigoria contro alcune squadre locali durante il ritiro
  • Tre amichevoli nel ritiro in Galles dal 31 luglio all'8 agosto
  • Roma-Cannes: domenica 26 luglio, ore 18
  • Borussia Dortmund-Roma: sabato 15 agosto, ore 17:30

16/20
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Sassuolo

  • Sassuolo-Alta Anaunia: giovedì 16 luglio, ore 18, Ronzone, Trento
  • Sassuolo-Padova: mercoledì 22 luglio, ore 17, Ronzone, Trento
  • Triangolare con Parma e Trento: sabato 25 luglio, ore 18, Stadio Briamasco - Trento

17/20

Torino

  • Torino-Pinzolo Valrendena: sabato 18 luglio, ore 17.30, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo
  • Torino-Alcione: mercoledì 22 luglio, ore 17.30, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo
  • Torino-Cittadella: sabato 25 luglio, ore 17, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo

18/20
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Udinese

  • Non ancora ufficializzate

19/20

Venezia

  • Non ancora ufficializzate

20/20
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