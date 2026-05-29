Tutte le amichevoli delle squadre della Serie A dell'estate 2026 annunciate (per ora)

Introduzione

Più della metà delle venti squadre del prossimo campionato hanno giù annunciato le amichevoli che giocheranno in estate (con sempre la possibilità di aggiungere nuovi test). Impegni inglesi (e uno spagnolo) per la Fiorentina. L'Inter sfiderà sia Milan che Juve, oltre al primo Manchester City post Guardiola. I bianconeri se la vedranno anche col Chelsea, esattamente come il Milan che giocherà pure contro l'ex squadra del suo nuovo allenatore Amorim, il Manchester United. Roma contro Cannes e Dortmund, ma il club ha annunciato anche tre amichevoli in terra gallese

Ecco il quadro completo in attesa che tutte le squadre ufficializzino gli impegni

SERIE A, LA MAPPA CON TUTTI I RADUNI E I RITIRI DELL'ESTATE