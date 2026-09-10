Introduzione
Venerdì 11 settembre, prenderà il via l'Ultimate Championship di Budapest, la rassegna mondiale riservata ai principali protagonisti del mondo dell'atletica, che fino al 13 settembre si sfideranno per decretare chi sia il miglior atleta al mondo nelle principali discipline. Con 14 atleti convocati per la manifestazione, l'Italia si candida A a un ruolo da protagonista. Scopri le informazioni principali, gli italiani in gara e tutto il calendario dell'Ultimate Championship, che sarà trasmesso interamente in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
LA GARA TRA I MIGLIORI AL MONDO
- Da quest'anno, il mondo dell'atletica si arricchisce con un'ulteriore rassegna riservata ai migliori atleti in circolazione. Senza un Mondiale o un'Olimpiade che può definire chi sia il più forte di tutti nelle discipline principali, ecco che a Budapest, dall'11 al 13 settembre, si terrà la prima edizione dell'Ultimate Championship. L'evento, ideato dalla World Athletics, avrà cadenza biennale e si svolgerà sulla falsariga delle finali di Diamond League: niente batterie di qualificazioni, si gareggia direttamente nelle semifinali e finali.
- Prenderanno parte all'edizione di qusest'anno gli atleti che hanno vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ai Mondiali di Tokyo 2025 o nelle finali di Diamond League 2026. Oltre a loro, la World Athletics ha invitato anche gli atleti con il miglior piazzamento nel ranking mondiale, fino ad esaurimento posti. Sono disponibili anche una serie di wild-card, riservate ad alcuni atleti che non hanno ottenuto la qualificazione tramite vittorie o ranking. Le wild card andranno a chi sta recuperando da un infortunio o viene da uno stop parziale, agli atleti del Paese ospitante (l'Ungheria) e i talenti emergenti.
GLI ITALIANI PRESENTI
Sulla scia dell'ottimo Europeo di Birmingham, l'Italia porta in Ungheria ben 14 atleti, che saranno impegnati in varie discipline. Ecco l'elenco degli atleti azzurri e le discipline in cui gareggeranno a Budapest:
- Gianmarco Tamberi: salto in alto maschile (qualificato con la wild-card)
- Marcell Jacobs: 100 metri maschili
- Francesco Pernici: 800 metri maschili
- Larissa Iapichino: salto in lungo femminile
- Zaynab Dosso: 100 metri femminili
- Eloisa Coiro: 800 metri femminili
- Ayomide Folorunso: 400 ostacoli femminili
- Dariya Derkach: salto triplo femminile
- Lorenzo Benati: 4x400 mista
- Edoardo Scotti. 4x400 mista
- Luca Sito: 4x400 mista
- Alice Mangione: 4x400 mista
- Anna Polinari: 4x400 mista
- Alessandra Bonora: 4x400 mista
ULTIMATE CHAMPIONSHIP SU SKY: QUANDO GAREGGIANO GLI ITALIANI
L'evento di Budapest sarà trasmesso venerdì a partire dalle 19, mentre sabato e domenica a partire dalle 18, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata al trio composto da Nicola Roggero, Franco Bragagna e Stefano Baldini, con Federica Frola inviata a Budapest per le interviste ai protagonisti. Su Sky, gli appuntamenti certi con le gare degli italiani (in attesa di eventuali finali) sono i seguenti:
- Venerdì, ore 20.53: finale salto in lungo femminile (Iapichino)
- Venerdì, ore 20:57: semifinale 800 metri femminili (Coiro)
- Sabato, ore 18.26: semifinale 800 metri maschili (Pernici)
- Sabato, ore 19.04: semifinale 100 metri femminili (Dosso)
- Sabato, ore 19.21: semifinale 100 metri uomini (Jacobs)
- Domenica, ore 18.08: finale 400 ostacoli femminili (Folorunso)
- Domenica, ore 19.04: finale salto in alto maschile (Tamberi)
- Domenica, ore 19.34: finale salto triplo femminile (Derkach)
- Domenica, ore 19.53: finale staffetta 4x400 mista (Italia)
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL VENERDI'
- 19:08 - 4x100 mista
- 19:13 - salto in alto femminile
- 19:19 - 400 metri maschile (semifinale)
- 19:23 - martello maschile
- 20:04 - 100hs femminili (semifinale)
- 20:08 - salto con l'asta maschile
- 20:21 - 110hs maschili (semifinale)
- 20:36 - 5000 metri maschili
- 20:53 - salto in lungo femminile - Iapichino
- 20:57 - 800 metri femminili (semifinale) - Coiro
- 21:20 - 100hs femminili
- 21:49 - 110hs maschili
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL SABATO
- 18:08 - 400 metri femminili
- 18:13 - giavellotto femminile
- 18:18 - 400 metri maschili
- 18:26 - 800 metri maschili (semifinale) - Pernici
- 18:43 - salto con l'asta femminile
- 18:46 - 400hs femminili (semifinale) - Folorunso
- 19:04 - 100 metri femminili (semifinale) - Dosso
- 19:21 - 100 metri maschili (semifinale) - Jacobs
- 19:36 - 1500 metri femminili
- 19:44 - salto in lungo maschile
- 19:57 - 400hs maschili
- 20:18 - 800 metri femminili - ev. Coiro
- 20:38 - 100 metri femminili - ev. Dosso
- 20:49 - 100 metri maschili - ev. Jacobs
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DOMENICA
- 18:08 - 400hs femminili - ev. Folorunso
- 18:13 - giavellotto maschile
- 18:18 - 200 metri maschili (semifinale)
- 18:36 - 400hs maschili
- 18:44 - 200 metri femminili (semifinale)
- 19:04 - salto in alto maschile - Tamberi
- 19:10 - 5000 metri femminili
- 19:34 - salto triplo femminile - Derkach
- 19:41 - 800 metri maschili - ev. Pernici
- 19:53 - 4x400 mista - Italia
- 20:12 - 1500 metri maschili
- 20:38 -200 metri maschili
- 20:49 - 200 metri femminili
ATLETI VINCENTI... E PAPERONI!
L'Ultimate Championship di Budapest sarà il torneo più ricco nella storia dell'atletica: per gli atleti, infatti, è previsto un montepremi complessivo di circa 10 milioni di dollari. Per coloro che saliranno sul podio, sono previsti questi premi in denaro:
- 1° posto. 150 mila dollari
- 2° posto: 75 mila dollari
- 3° posto. 40 mila dollari