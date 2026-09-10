L'evento di Budapest sarà trasmesso venerdì a partire dalle 19, mentre sabato e domenica a partire dalle 18, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata al trio composto da Nicola Roggero, Franco Bragagna e Stefano Baldini, con Federica Frola inviata a Budapest per le interviste ai protagonisti. Su Sky, gli appuntamenti certi con le gare degli italiani (in attesa di eventuali finali) sono i seguenti:

Venerdì, ore 20.53: finale salto in lungo femminile ( Iapichino )

) Venerdì, ore 20:57: semifinale 800 metri femminili ( Coiro )

) Sabato, ore 18.26: semifinale 800 metri maschili ( Pernici )

) Sabato, ore 19.04: semifinale 100 metri femminili ( Dosso )

) Sabato, ore 19.21: semifinale 100 metri uomini ( Jacobs )

) Domenica, ore 18.08: finale 400 ostacoli femminili ( Folorunso )

) Domenica, ore 19.04: finale salto in alto maschile ( Tamberi )

) Domenica, ore 19.34: finale salto triplo femminile ( Derkach )

) Domenica, ore 19.53: finale staffetta 4x400 mista (Italia)

Nicola Roggero, Franco Bragagna e Stefano Baldini assieme a Federica Frola