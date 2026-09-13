Come detto, Zaynab Dosso ha chiuso la sua esperienza all'Ultimate delusa e in lacrime dopo la prova opaca in semifinale nei 100m. Poi, a Sky ha parlato così: "Non sono arrivata con la testa, in questa stagione non mi è riuscito nulla. È veramente doloroso e frustrante perché mi ci dedico giorno e notte. Sono a un punto in cui non vorrei essere quindi ora dovrò fare delle valutazioni. Adesso spazio al tempo e a questi mesi di decisioni importanti"