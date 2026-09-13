Come vedere l'Ultimate Championship su Sky
Tutto l'Ultimate Championship è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Oggi, domenica 13 settembre dalle 18 la terza e ultima giornata, sempre con la telecronaca di Nicola Roggero e Franco Bragagna, e il commento di Stefano Baldini. Ma l'atletica è protagonista anche su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.