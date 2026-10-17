Mezza Maratona di Roma, domenica live su Sky

Saranno in 40mila al via domenica sulla distanza canonica di 21 km e 97 metri. Il tracciato si snoda nel centro storico di Roma, con partenza dagli archi di viale di Porta Ardeatina e arrivo al Colosseo. Appuntamento in diretta dalle 8.15 su Sky Sport Uno e NOW

Su Sky e in streaming su NOW in scena la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks 2026. Domenica 18 ottobre, dalle 8.15 su Sky Sport Uno, appuntamento con i 40 mila partecipanti alla manifestazione – giunta alla terza edizione -, di cui 31 mila provenienti dall’estero. Il percorso, lungo 21,097 chilometri, partirà per la prima volta dagli archi di viale di Porta Ardeatina e attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale: dalla Piramide Cestia e Porta San Paolo al Circo Massimo, passando per l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro, con una tappa anche al Foro Italico. E poi ancora l’Ara Pacis, piazza del Popolo, piazza di Spagna e piazza Venezia, prima di tagliare il traguardo al Colosseo. Broadcaster ufficiale dell’evento, Sky Sport seguirà la gara con la telecronaca di Nicola Roggero, affiancato dal commento tecnico di Stefano Baldini. La Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks 2026 è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati e notizie.