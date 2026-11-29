Johannes Klaebo ha conquistato il suo primo successo stagionale, vincendo a Ruka la 20 km skating con partenza in linea. E' la 114^ vittoria individuale, che gli permette di eguagliare il record della connazionale Marit Bjorgen. Klaebo ha preceduto sul traguardo altri 4 norvegesi: Iversen, Amundsen, Nyenget e Stenshagen. 9° e migliore degli italiani Carollo

Johannes Klaebo , sempre sul podio nel weekend di Ruka, ha chiuso nel migliore dei modi la prima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Dopo il terzo posto nella 10 km di venerdì 27 e il secondo nella sprint di sabato 28 novembre, il fuoriclasse norvegese ha conquistato il primo successo stagionale imponendosi nella 20 km skating con partenza in linea . Una vittoria che lo proietta nella leggenda: con 114 successi individuali in Coppa del Mondo , Klaebo ha raggiunto il primato assoluto della connazionale Marit Bjorgen .

La gara

A Ruka è stata una gara molto tattica, con il gruppo rimasto compatto nelle prime fasi. Dopo il quinto chilometro il britannico Davies ha provato ad allungare, ma Klaebo lo ha affiancato a circa cinque chilometri e mezzo dall'arrivo. A quel punto la testa della corsa si è ricompattata, trasformandosi in una lunga preparazione alla volata. Sull'ultima salita Nyenget ha provato a fare selezione, ma Klaebo ha risposto e sul rettilineo conclusivo ha preceduto Iversen di appena due decimi e Amundsen di cinque. Buone notizie anche per l'Italia. Il migliore è stato Martino Carollo, nono a cinque secondi dal vincitore.