Dopo il difficile 2025, questo è stato l'anno del riscatto per Tamberi: quarto Europeo a Birmingham, Ultimate Championship a Budapest, premio di atleta europeo dell’anno. In questo speciale, 'Gimbo' racconta l’infortunio del 2016, l’adrenalina, Jordan e Rossi, Chiara e Camilla, e il sogno di Los Angeles 2028