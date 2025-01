Tiger Golf League, il gioco è cambiato

Il gioco è cambiato. Più tecnologia ed innovazione per uno spettacolo senza precedenti. La TGL, ‘Tiger Golf League’, il campionato di golf indoor ad alta tecnologia guidato da Tiger Woods e Rory McIlroy è su Sky Sport Golf. Nuove regole. Sei squadre. Quattro giocatori per ciascun roster. 7 dei primi dieci al mondo. Un campo da golf virtuale dove le super star del golf si sfidano affidandosi ad un simulatore con uno schermo gigante, senza precedenti: 20 volte più grande di uno standard. Si gioca su un campo ricavato all’interno di uno stadio. Si gioca a golf guardando al futuro. I tempi si accorciano. Le partite durano appena due ore su 15 buche in un ibrido di azione virtuale e reale. Shot clock. Ogni colpo si deve giocare entro i 40 secondi. Due sessioni per ogni tappa del torneo. La prima su nove buche e un format tre giocatori contro tre a colpi alterni e la seconda su sei buche di match singolo testa a testa. I primi quattro classificati della stagione passano alle semifinali e i due vincitori si contendono la Sofi Cup in una finale in programma alla fine di marzo.