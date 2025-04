L'Augusta National Women ‘s Amateur da oggi su Sky

Augusta National Women’s Amateur con tre Azzurre al via: Caterina Don, Francesca Fiorellini e Carolina Melgrati. Appuntamento da mercoledì 2 a sabato 5 aprile, in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Su Sky appuntamento con un grande evento di golf del Women ’s Amateur Championship: l’“ Augusta National Women ‘s Amateur ” da mercoledì 2 a sabato 5 aprile , in diretta su Sky e in streaming su NOW con il commento di Claudio Viganò, Marco Cogliati e Roberto Zappa. Mercoledì e giovedì il torneo si svolgerà sul percorso del Champions Retreat Golf Club, Evans, mentre sabato, per il Final Round, all’Augusta National Golf Course, Augusta, entrambi nello stato della Georgia, Stati Uniti , e vedrà tre italiane al via: Caterina Don , Carolina Melgrati e Francesca Fiorellini .

L’Augusta National Women ‘s Amateur su Sky e NOW

Mercoledì 2 aprile

In diretta dalle 19.30 alle 21.30: Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Giovedì 3 aprile

In diretta dalle 19.30 alle 21.30: Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 5 aprile

In diretta dalle 18 alle 21: Sky Sport Golf e in streaming su NOW