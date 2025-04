Federica Brignone, le news di oggi dopo la caduta e l'operazione

Federica Brignone ha trascorso una notte tranquilla presso la clinica 'La Madonnina' di Milano dopo che ieri è stata operata per la frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra. La Commissione medica Fisi che l'ha visitata stamattina è soddisfatta per il decorso post operatorio. Nel corso della giornata, la campionessa valdostana comincerà la fisioterapia assistita. Il dottor Panzeri (presidente Commissione medica Fisi) dopo l'operazione a tibia e perone ieri ha dichiarato: "L'intervento è andato bene. Si è confermata una brutta frattura. La riduzione ossea è avvenuta bene, è stata messa una placca con delle viti. Per quanto riguarda il crociato valuteremo più avanti. Comincia il percorso riabilitativo, sono previsti 45 giorni di scarico. Poi di settimana in settimana vedremo come modificare il programma di recupero"