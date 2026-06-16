Golf, l’Open d’Italia e lo US Open su Sky

Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il 126º United States Open Championship di golf, che quest’anno torna sui green dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton , nello stato di New York, e sarà in onda su Sky Sport Golf , da giovedì 18 a domenica 21 giugno . Un percorso noto per la sua difficoltà estrema, fatto di rough profondi e fairway impegnativi, nel quale si misureranno alcuni dei migliori giocatori al mondo come Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka e molti altri ancora; tra questi anche il venticinquenne Filippo Celli , uno dei giovani più promettenti del golf italiano

Con l’acquisizione dello United States Open Championship, Sky completa la sua già ricchissima offerta di golf, che ora comprende tutti e quattro i Majors del 2026 . Saranno più di 40 le ore di diretta nelle quattro giornate di gara; la telecronaca dell’evento sarà affidata a Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

Open d'Italia, su Sky l'edizione 2026 (dal 25 giugno) e quella del 2027

Sky ha anche acquisito i diritti dell’Open d’Italia di Golf 2026, l’evento più importante del panorama golfistico nazionale, tappa prestigiosa del DP World Tour e inserita nel circuito dell’European Swing, che quest’anno si disputerà al Circolo Golf Torino - La Mandria. L’accordo raggiunto da Sky con PGAET include anche l’edizione del 2027, che tornerà a svolgersi al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Nella Casa dello Sport il DS Automobiles 83° Open d’Italia sarà in onda su Sky Sport Golf, da giovedì 25 a domenica 28 giugno e vedrà sfidarsi, nei quattro giorni di gara 156 giocatori, sulla distanza di 72 buche, con in palio un montepremi di 3.000.000 di dollari. Tra i tanti italiani in gara è già confermata la partecipazione di Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, del fratello Francesco, di Matteo Manassero e di Guido Migliozzi. Sky Sport sarà sul tee di partenza con una copertura editoriale di primo livello e oltre 19 ore di diretta, grazie alla squadra composta da Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati con il contributo on site di Alessandro Lupi e Francesca Piantanida. Un racconto completo, trasversale e multipiattaforma, con aggiornamenti e notizie anche su skysport.it e sugli account social ufficiali Sky Sport.