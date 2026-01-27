'La fatale coincidenza', produzione originale Sky

In occasione del 60^ anniversario della tragedia aerea di Brema, in cui perse la vita l’intera Nazionale italiana di nuoto guidata dall’allenatore Paolo Costoli, Sky Sport presenta la nuova produzione originale "La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66". Appuntamento mercoledì 28 gennaio alle 8 e alle 10.30 su Sky Sport 24, alle 11.30 e alle 16.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Il documentario , in onda su Sky e in streaming su NOW, curato da Silvia Vallini e Riccardo Re, con la regia e la postproduzione di Flavio Chioda , è il racconto di una delle più grandi sciagure del nostro sport, definita " la Superga del nuoto ", che spazzò via una generazione intera di giovanissimi campioni del nuoto azzurro.

Una tragedia dimenticata

"La fatale coincidenza" ricostruisce quei tragici fatti attraverso testimonianze, immagini attuali e d’archivio e vuole restituire luce ai giovani atleti protagonisti, alle loro storie, ai loro sogni interrotti mentre erano in viaggio per rappresentare l’Italia in uno dei più importanti meeting internazionali dell’epoca. Una Nazionale che stava sbocciando e che ha lasciato un immenso vuoto, anche negli anni a venire; una tragedia che sconvolse il Paese ma che, per anni, è stata dimenticata.