Final Four Champions: oggi la semifinale Pro Recco-Olympiacospallanuoto
Si assegna l'edizione 2026 del trofeo per club più prestigioso. Appuntamento a Malta con la Final Four della Champions League con Zodiac CNAB, FTC Telekom Waterpolo, Pro Recco e Olympiacos. Al Tal-Qroqq Complex di Msida la Pro Recco entra in gioco giovedì 11 giugno alle 21 contro l’Olympiacos, live su Sky Sport Arena e NOW
La Final Four della European Aquatics Champions League maschile è su Sky e in streaming su NOW. Al National Pool Complex di Malta saranno Barceloneta, Ferencvaros, Pro Recco e Olympiacos a contendersi il trofeo più ambito della pallanuoto continentale. La prima semifinale, tra i catalani dello Zodiac e gli ungheresi dell’FTC Telekom, si disputerà giovedì 11 giugno alle 19 su Sky Sport Arena; a seguire, alle 21 sempre su Sky Sport Arena, scenderà in vasca la Pro Recco contro i greci dell’Olympiacos. Sabato, alle 19 su Sky Sport Arena la finale per il 3°/4° posto anticiperà la finale per il titolo, in programmazione alle 21 sullo stesso canale. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.
La programmazione della Final Four su Sky e NOW
GIOVEDÌ 11 GIUGNO
- Alle 19: ZODIAC CNAB-FTC TELEKOM su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna
- Alle 21: PRO RECCO-OLYMPIACOS su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna
SABATO 13 GIUGNO
- Alle 19: FINALE 3°/4° POSTO su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna
- Alle 21: FINALE 1°/2° POSTO su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna