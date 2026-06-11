La Final Four della European Aquatics Champions League maschile è su Sky e in streaming su NOW. Al National Pool Complex di Malta saranno Barceloneta, Ferencvaros, Pro Recco e Olympiacos a contendersi il trofeo più ambito della pallanuoto continentale. La prima semifinale, tra i catalani dello Zodiac e gli ungheresi dell’FTC Telekom, si disputerà giovedì 11 giugno alle 19 su Sky Sport Arena; a seguire, alle 21 sempre su Sky Sport Arena, scenderà in vasca la Pro Recco contro i greci dell’Olympiacos. Sabato, alle 19 su Sky Sport Arena la finale per il 3°/4° posto anticiperà la finale per il titolo, in programmazione alle 21 sullo stesso canale. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.