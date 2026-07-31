La squadra di Sky Sport

Sky Sport seguirà ogni fase dell'evento con una copertura editoriale completa grazie a una squadra di giornalisti e talent dedicata. Le telecronache del nuoto in vasca saranno affidate a Riccardo Re e Cristina Chiuso. Luigi Vaccariello e Arianna Bridi racconteranno il nuoto in acque libere; Francesca Zambon e Costanza Fiorentini il nuoto artistico; Niccolò Omini e Francesca Dallapè i tuffi; Andrea Voria e Tommaso Rinaldi seguiranno invece le gare di tuffi dalle grandi altezze. A Parigi saranno inoltre presenti gli inviati Riccardo Re e Niccolò Omini. Accanto alle dirette delle gare, nel corso dell'intera manifestazione Sky proporrà una programmazione di approfondimento dedicata. Ogni giorno previsti almeno due appuntamenti con gli studi su Sky Sport 24 e Sky Sport Max, condotti da Sara Benci con la presenza fissa in studio di Luca Dotto. Nella settimana conclusiva dell'evento, dal 10 al 16 agosto, gli studi accompagneranno anche gli Europei di Atletica di Birmingham, offrendo un racconto quotidiano della grande Estate Italiana di Sky, con nuoto e atletica protagonisti di una delle settimane più ricche e spettacolari della stagione sportiva. Non mancheranno inoltre collegamenti in diretta da Parigi, contributi esclusivi degli inviati, interviste ai protagonisti e la presenza quotidiana di talent e telecronisti nelle diverse edizioni di Sky Sport 24. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.