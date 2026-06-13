La Pro Recco, battendo l'Olympiacos 19-13 nella semifinale di Champions League si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi a Malta (in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), la squadra di Sandro Sukno dovrà superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la dodicesima volta. "Ci aspetta ancora una sfida- le parole dell'allenatore della Pro Recco- l'ultima partita di questa Champions League, e servirà una prestazione simile a quella contro l'Olympiacos. Di fronte avremo il Barceloneta, una squadra che esprime una pallanuoto moderna e di altissimo livello. Sarà sicuramente una grande partita e un grande spettacolo. Speriamo di riuscire a portare a casa la vittoria e tornare a Recco con la coppa". L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.