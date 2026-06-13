Finale Champions, alle 21 Pro Recco-Barceloneta su Skypallanuoto
Pro Recco a caccia della sua dodicesima Coppa dei Campioni. Appuntamento stasera, sabato 13 giugno, alle 21 live su Sky Sport Arena e NOW per la finale di Champions tra la squadra allenata da Sandro Sukno e il Barceloneta
La Pro Recco, battendo l'Olympiacos 19-13 nella semifinale di Champions League si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi a Malta (in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), la squadra di Sandro Sukno dovrà superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la dodicesima volta. "Ci aspetta ancora una sfida- le parole dell'allenatore della Pro Recco- l'ultima partita di questa Champions League, e servirà una prestazione simile a quella contro l'Olympiacos. Di fronte avremo il Barceloneta, una squadra che esprime una pallanuoto moderna e di altissimo livello. Sarà sicuramente una grande partita e un grande spettacolo. Speriamo di riuscire a portare a casa la vittoria e tornare a Recco con la coppa". L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.
La programmazione di sabato 13 giugno su Sky e NOW
- Alle 19: FTC Telekom Waterpolo-Olympiacos, FINALE 3°/4° POSTO su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna
- Alle 21: Zodiac CNAB Barceloneta-Pro Recco, FINALE 1°/2° POSTO su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna