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Pro Recco, che peccato! 17-16 per il Barceloneta che vince la Len Champions League

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La Pro Recco non ce l’ha fatta a tornare sul trono d’Europa. A laurearsi campioni continentali per la seconda volta nella loro storia sono i catalani del Barceloneta, che trionfano nella finale della Len Champions League per 17-16. La Pro Recco ha lottato, ha sfiorato più volte la possibilità di portarsi a casa il titolo ma non ha sfruttato numerose occasioni importanti. Per il Barceloneta triplette di Biel Lara e Burian, per la Pro Recco i migliori sono stati Iocchi Gratta e Condemi (3 reti)

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