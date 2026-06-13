La Pro Recco non ce l’ha fatta a tornare sul trono d’Europa. A laurearsi campioni continentali per la seconda volta nella loro storia sono i catalani del Barceloneta, che trionfano nella finale della Len Champions League per 17-16. La Pro Recco ha lottato, ha sfiorato più volte la possibilità di portarsi a casa il titolo ma non ha sfruttato numerose occasioni importanti. Per il Barceloneta triplette di Biel Lara e Burian, per la Pro Recco i migliori sono stati Iocchi Gratta e Condemi (3 reti)