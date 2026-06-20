Douglass da record nei 50! E la sua reazione...

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Kate Douglass da record nei 50 stile: "Sono sotto shock, non me lo aspettavo"

Nuoto

Kate Douglass fa il record del mondo nei 50 stile. 23''59 per la nuotatrice statunitense alle Pro Swim Series di Indianapolis e superato per due il record del 2023 di Sarah Sjostrom.  "Sono completamente sotto shock. Non mi aspettavo un record del mondo nei 50 stile libero… mai nella mia vita. È stato davvero incredibile", ha dichiarato dopo la gara

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Kate Douglass continua a stupire tutti. La nuotatrice statunitense ha vinto la gara dei 50 stile alle Prom Swim Series di Indianapolis con un super tempo: 23''59, due centesimi più veloce del primato realizzato nel 2023 da Sarah Sjostrom. Un record che sembrava inavvicinabile... fino alla gara di Douglass che diventa la nuotatrice più veloce di sempre. 

Douglass: "Non avrei mai pensato di fare il record del mondo"

La prima reazione di Kate Douglass non è stata l’esultanza, ma lo stupore. Subito dopo la gara e il nuovo primato nei 50 stile, infatti, ha dichiarato: "Sono completamente sotto shock. Non mi aspettavo un record del mondo nei 50 stile libero… mai nella mia vita. È stato davvero incredibile".

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