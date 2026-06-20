Douglass da record nei 50! E la sua reazione...

Kate Douglass fa il record del mondo nei 50 stile. 23''59 per la nuotatrice statunitense alle Pro Swim Series di Indianapolis e superato per due il record del 2023 di Sarah Sjostrom. "Sono completamente sotto shock. Non mi aspettavo un record del mondo nei 50 stile libero… mai nella mia vita. È stato davvero incredibile", ha dichiarato dopo la gara

Douglass: "Non avrei mai pensato di fare il record del mondo"

La prima reazione di Kate Douglass non è stata l’esultanza, ma lo stupore. Subito dopo la gara e il nuovo primato nei 50 stile, infatti, ha dichiarato: "Sono completamente sotto shock. Non mi aspettavo un record del mondo nei 50 stile libero… mai nella mia vita. È stato davvero incredibile".