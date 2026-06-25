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Papa Leone XIV riceve la Federazione Italiana Nuoto: "Sport segno di speranza e pace"

Nuoto
da @VaticanMedia

La Federazione nuoto e gli atleti che parteciperanno al trofeo "Sette Colli" sono stati ricevuti da Papa Leone XIV in Vaticano: "Vi siete riuniti qui, animati dalla stessa passione e dagli stessi valori, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo; offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità" le parole del Pontefice

Il Papa ha ricevuto in udienza i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti agli Internazionali di Nuoto - 62° Trofeo Sette Colli. Leone XIV ha sottolineato i valori della pace e della fraternità insite nelle competizioni sportive internazionali. "Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito. Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti, come l'impegno, la solidarietà, l'onestà. Nell'attività sportiva, specialmente quella svolta a livelli agonistici, l'essere umano esercita la forza di volontà, ma lo fa nella misura in cui è motivato", ha detto Leone XIV sottolineando che "lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. E il nuoto, in questo, ha qualcosa di speciale. Infatti si pratica immersi in un elemento, l'acqua, che avvolge la persona. Questo richiama simbolicamente un aspetto che ci costituisce, fin dal grembo di nostra madre: vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda". Il Pontefice, facendo poi riferimento alla provenienza degli sportivi da Paesi diversi, ha aggiunto: "Vi siete riuniti qui, animati dalla stessa passione e dagli stessi valori, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo; offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità". 

Da @VaticanMedia

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